Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'deki 'iş birlikçileri' Harkilerden özür diledi - Haberler
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'deki "iş birlikçileri" Harkilerden özür diledi

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'deki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında kendi halkına karşı Fransa'nın saflarında savaşan Cezayirlilere (Harki) karşı vefa borcunu ödemedikleri için ülkesi adına özür dilediğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında kendi halkına karşı Fransa'nın saflarında savaşan Cezayirlilere (Harki) karşı vefa borcunu ödemedikleri için ülkesi adına özür dilediğini bildirdi.

Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Harkileri kabul etti.

Resepsiyonun ardından düzenlediği basın toplantısında Macron, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda Fransa'nın yanında savaşanlara minnettarlığını ifade ederek, "Terk ettiğimiz savaşçılardan, hapse giren ailelerinden özür diliyorum." dedi.

Macron, Fransa'nın Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın ardından Harkilere, eş ve çocuklarına karşı vefa borcunu ödemekte başarısız olduğunu belirtti.

Bu yıl içerisinde bir yasa çıkartarak Harkilerin tanınması ve haklarının verilmesini sağlayacaklarını kaydeden Macron, "Harkilerin onuru, ulusal hafızaya kazınmalı." ifadesini kullandı.

Fransa'da 2003 yılından bu yana her yıl 25 Eylül, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında savaşan Harkileri anma günü olarak kutlanıyor.

Cezayir'in 1954-1962 yıllarında verdiği Bağımsızlık Savaşı sırasında, sayıları 200 bini bulan Harkiler Fransa ordusuna destek vermişti.

Fransa için hayatlarını tehlikeye atan yüzbinlerce Harkiden sadece 42 bini Fransız ordusu tarafından Fransa'ya tahliye edilmiş, 40 bin kadar Harki de kaçak yollardan Fransa'ya ulaşmıştı.

Yaklaşık 100 bin Harki ise Cezayir'de kaderlerine terk edilmişti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 25 Eylül 2016'da, Harkilerin terk edilmesinde, kalanların Cezayir'de öldürülmesinde ve Fransa'daki kamplara getirilenlerin yaşamak zorunda kaldığı insanlık dışı koşullarda, Fransız hükümetlerinin sorumluluğunu kabul etmişti.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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