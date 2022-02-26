Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" - Haberler

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya'nın Ukrayna saldırılarına yönelik yaptığı açıklamada, "Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya'nın Ukrayna saldırılarına yönelik yaptığı açıklamada, "Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Size bu sabah söyleyebileceğim bir şey varsa, o da bu savaşın süreceğidir. Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" diyerek, "Hazırlıklı olmalıyız" çağrısında bulundu.

"Savaş Avrupa'ya döndü"

Macron, savaşın yönünün Avrupa'ya döndüğünü de belirterek, "Bunu Başkan Putin tek taraflı olarak seçti. Trajik bir insani durum yaşanıyor. Direnen Ukrayna halkının yanında direnen bir Avrupa var" dedi. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Politika

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