Fransa Cumhurbaşkanı Macron Beyrut'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir yıkıma neden olan patlamanın ardından, Türkiye dahil birçok ülkeden destek mesajı ve yardım gönderildi. Eskiden Fransız sömürgesi olan Lübnan'a Fransa'dan tonlarca tıbbi malzeme yardımının gönderilmesinin ardından bugün de ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron facianın yaşandığı Beyrut'a geldi. Macron, havaalanında Lübnan Devlet Başkanı Michel Avn ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Macron daha sonra patlamanın yaşandığı bölgeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un ziyareti kapsamında ülkenin Devlet Başkanı Avn ve Başbakan Hassan Diab ile görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ziyareti öncesi resmi sosyal medya hesabından Arapça ve Fransızca olarak "Lübnan yalnız değildir" mesajını paylaştı.

Patlamada en az 135 kişinin öldüğü Lübnan'a Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Rusya, Irak ve Fransa gibi ülkelerden yardım gönderildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA