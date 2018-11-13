Fransa Cumhurbaşkanı Macron Belçika'yı Ziyaret Edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19-20 Kasım tarihleri arasında Belçika'ya devlet ziyareti gerçekleştirecek. Gent, Molenbeek ile Itter'de incelemelerde ve ziyarette bulunacak olan Macron ve eşi Brigitte, Brüksel'deki Place des Palais'de ve aynı zamanda Laeken'deki devlet yemeğine katılacak.

Gent şehrinde belediye binasını ve Güzel Sanatlar Müzesi'ni gezecek olan Macron, Molenbeek'te, La Vallée toplantı merkezini, Itter'de ise zihinsel engelli yetişkinler merkezi ile ziyaretlerini tamamlayacak. - BRÜKSEL