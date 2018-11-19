Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Belçika'da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 gün sürecek resmi ziyareti için Belçika'ya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte iki günlük resmi ziyaret kapsamında Belçika'nın Brüksel şehrine geldi. Macron ve eşi Brigette, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde tarafından Kraliyet Sarayı'nda karşılandı.

Gent şehri, Molenbeek ile Walloon Brabant eyaletine bağlı Itter ilçelerini ziyaret edecek olan Macron ve eşi Brigitte, Brüksel'deki Place des Palais'de (Kraliyet Sarayı) ve Laeken'deki devlet yemeğine katılacak. Gent şehrinde belediye binasını ve Güzel Sanatlar Müzesi'ni gezecek olan Macron, Molenbeek'te, La Vallée toplantı merkezini, Itter'de ise zihinsel engelli yetişkinler merkezi ziyaretiyle Brüksel gezisini tamamlayacak.

47 yıl sonra gelen ziyaret

Belçika ve Fransa arasındaki mükemmel ilişkilere rağmen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron'un Belçika'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin bir Fransız Cumhurbaşkanı tarafından 47 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliği taşıdığı belirtildi. Belçika'ya en son resmi ziyaret 1969-1974 arasında görev yapan Georges Pompidou tarafından 1971 yılında gerçekleştirilmişti. Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, 1983'te Belçika'ya üç günlük bir ziyarette bulunmuştu. Fakat bu bir devlet ziyareti olarak sayılmamış, sadece iki ülke arasındaki bağlantıları sıkılaştırmak amaçlı bir ziyaret olarak tarihe geçmişti. - BRÜKSEL