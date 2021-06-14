Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Açıklık, saygı ve talep için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm"
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Açıklık, saygı ve talep için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Açıklık, saygı ve talep için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm'
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptığını belirtti.

Macron, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "NATO zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptık. Açıklık, saygı ve talep için." ifadesini kullandı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ile Erdoğan'ın, Suriye ve Libya'daki sorunlarla ilgili birlikte çalışmanın gereğini ele aldığı belirtildi.

NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin, NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 52 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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