Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon'da katıldığı bir fuar açılışında yumurtalı saldırıya uğradı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon'da katıldığı bir fuar açılışında yumurtalı saldırıya uğradı. Yumurta, Macron'un omzuna isabet etti fakat kırılmadan sekti. Macron'un korumaları yumurtayı fırlatan kişiyi hızla uzaklaştırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar üçlü görüşmenin ardından konuştu: (1)

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar üçlü görüşmenin ardından konuştu: (1)

 Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız.'

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız."

 Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı...

Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Tunç Soyer Süleyman Soylu Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 11:15:38. #1.12#