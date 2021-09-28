Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon'da katıldığı bir fuar açılışında yumurtalı saldırıya uğradı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon'da katıldığı bir fuar açılışında yumurtalı saldırıya uğradı. Yumurta, Macron'un omzuna isabet etti fakat kırılmadan sekti. Macron'un korumaları yumurtayı fırlatan kişiyi hızla uzaklaştırıldı
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar üçlü görüşmenin ardından konuştu: (1)
Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız."
Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı...