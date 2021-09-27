Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'yumurtalı' saldırı - Haberler
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "yumurtalı" saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon ziyareti sırasında "Yaşasın devrim" diye bağıran bir kişinin yumurtalı saldırısına uğradı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon ziyareti sırasında "Yaşasın devrim" diye bağıran bir kişinin yumurtalı saldırısına uğradı. Saldırgan gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, Fransız gastronomisini tanıtmak için gittiği Lyon kentinde saldırıya uğradı. Macron kalabalığın arasından geçtiği sırada bir kişi, "Yaşasın devrim" diye bağırarak Macron'a yumurta fırlattı. Kentteki uluslararası yemek, otel ve gıda fuarında meydana gelen olayın ardından saldırgan gözaltına alındı. Olay anına ait görüntülerde yumurtanın Macron'un omzuna isabet ettiği ve kırılmadan sektiği görüldü.

Macron'a 8 Haziran'da da ülkenin güneydoğusundaki Dröme bölgesinde bulunan Tain-l'Hermitage kasabasına düzenlediği ziyarette 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı. Şahıs, Tarel Valence Mahkemesi tarafından 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

(İHA)

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

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