Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı
Emmanuel Macron, Drome bölgesindeki bir ziyareti sırasında kalabalığı selamlarken bir kişinin fiziksel saldırısına uğradı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesindeki bir ziyareti sırasında kalabalığı selamlarken bir kişinin fiziksel saldırısına uğradı.
Emmanuel Macron'a, kalabalığı selamlamak için bariyerlere yaklaştığı sırada tokat atıldı.
Macron saldırının ardından korumaları tarafından uzaklaştırıldı.
Güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti.
Olayın ardından iki kişi gözaltına alındı.
Saldırı sırasında çekilen görüntülerde, "Kahrolsun Macronizm" sloganı duyuluyor.