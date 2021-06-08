Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı
BBC - Haberler | Dünya

Emmanuel Macron, Drome bölgesindeki bir ziyareti sırasında kalabalığı selamlarken bir kişinin fiziksel saldırısına uğradı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesindeki bir ziyareti sırasında kalabalığı selamlarken bir kişinin fiziksel saldırısına uğradı.

Emmanuel Macron'a, kalabalığı selamlamak için bariyerlere yaklaştığı sırada tokat atıldı.

Macron saldırının ardından korumaları tarafından uzaklaştırıldı.

Güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti.

Olayın ardından iki kişi gözaltına alındı.

Saldırı sırasında çekilen görüntülerde, "Kahrolsun Macronizm" sloganı duyuluyor.

BBC
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gittiği bölgede tokatlandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gittiği bölgede tokatlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Sarp Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ergin Ataman Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:42:41. #1.16#

title