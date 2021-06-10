Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişiye 18 ay hapis cezası
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişiye 18 ay hapis cezası

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişiye 18 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Tain-l'Hermitage kentine ziyareti sırasında tokat atan saldırgana 18 ay hapis cezası verildi, cezanın 14 ayı tecil edildi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Tain-l'Hermitage kentine ziyareti sırasında tokat atan saldırgana 18 ay hapis cezası verildi, cezanın 14 ayı tecil edildi.

Valencia Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Savcı Alex Perrin, saldırgan Damien Tarel'in 18 ay hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı Perrin, ayrıca 28 yaşındaki Tarel'in kamu görevi almasına ve oy kullanmasına kati yasak getirilmesini, silah sahibi olmasının da 5 yıllığına yasaklanmasını talep etti.

Tarel, savunmasında Macron'un ülkenin düşüşünü temsil ettiğini, tokadı önceden planlamadığını söyledi.

Mahkeme, Tarel'e 18 ay hapis cezası verdi ve cezanın 14 ayını tecil etti.

Tarel, cezasının 4 ayını geçirmek üzere cezaevine gönderildi.

Fransa kanunları, benzer suçlarda en fazla 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası öngörüyor.

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

Saldırgan, Macron'a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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