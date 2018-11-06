Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Suikast Girişimi: 6 Gözaltı

Fransız aşırı sağıyla bağlantılı olduğu bildirilen altı kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a saldırı planladıkları gerekçesiyle yakalandı. BFM TV, saldırganların aşırı sağcı olduğunu bildirdi.

MACRON'A SUİKAST PLANLAYAN 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa Güvenlik Hizmeti, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan altı kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

SALDIRGANLARIN, AŞIRI SAĞCI OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Fransız aşırı sağıyla bağlantılı olduğu bildirilen altı kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a saldırı planladıkları gerekçesiyle yakalandı. Fransa güvenlik birimleri, Cumhurbaşkanına yönelik saldırının özensiz ve zayıf şekilde planlandığını aktardı.

"ABD'YE BAĞLI OLMAYAN AVRUPA BİRLİĞİ ORDUSU..."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün yaptığı açıklamada, Rusya tehlikesine dikkati çekerek ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği (AB) ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.