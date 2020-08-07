- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi"

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi" Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gelen ve basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi" dedi.

07.08.2020 00:04 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:10

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi"

BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gelen ve basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Lübnan'a hem manevi hem de maddi destek olacaklarını belirten Macron, ülkede reformların gerçekleşmesi için de takipte olacaklarını açıklayarak, "Lübnanlılarla birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Patlamadan sonra bölgeye gelen ilk yabancı lider olan Macron, Lübnan halkı ve devletine desteğini belirtti. Gün içerisinde halkla da sık sık konuşan Macron, durumdan sonsuz üzüntü duyduğunu ve derin bir dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

"Lübnan gibi Fransa da kalbinden vuruldu"

Macron konuşmasında Lübnan halkına bu süreçte ve daha sonra ülkenin yeniden inşasında "yoldaş" olacaklarını söyledi. Lübnan ile tarihi, ruhsal ve kültürel bir bağlarının olduğunu ifade eden Macron, "Bugün Lübnan gibi Fransa da kalbinden vuruldu" dedi ve başsağlığı dileklerini iletti.

İlk etapta 3 yardım uçağı ile acil yardım ekipleri ve tıbbi malzeme gönderdiklerini ve 500 Lübnanlıya müdahale edildiğini dile getiren Macron akşam üzeri Fransa'ya ait dördüncü bir uçağın hem yardım ekiplerini hem de patlamayı inceleyecek uzman ekibi bölgeye getireceğini duyurdu.

"Yeniden inşa için çalışacağız"

Fransız helikopter uçak gemisi gemisinin de Beyrut kıyısına ulaşacağını duyuran Macron gemide ilaç, temel ihtiyaç ve sağlık çalışanlarının bulunduğunu bildirdi. Beyrut'un yeniden inşası için Fransız inşaat şirketlerinin yardım ve bağış sağlayacağını söyleyen Macron ayrıca, uluslararası bir konferans düzenleyip Lübnan için ülkelerden maddi destek toplayacağını ifade etti. Yapılan yardımın şeffaf olacağını aktaran Macron, yardımın direkt halka ulaşacağını vurguladı.

"4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, patlamayı "umutsuzluğa çarpan bir yıldırım" olarak nitelendirdi ve ilgilenilmeyen, kaderine terk edilen bir yerin sonunun Beyrut gibi olacağını dile getirdi. Özgürlüğü sevmek için eğitimin şart olduğunu söyleyen Macron, "Lübnan gençlerinin okul ve üniversite eğitimi almaları için destek olacağız, yurt dışında okuyabilmeleri için burslar bulacağız" dedi.

"Liderlerinizin yerine geçemem. Sadece destek olurum"

Daha önce 2018'de Paris Konferansında Lübnan için gerekli reformların konuşulduğu ve bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Macron, "Lübnanlı liderler sorumluluklarını bilsin" ifadelerini kullandı. Halktan ve basından ülkenin demokratikleşme ve reform sürecinde Macron'un öncü olması için çok talep olduğunu dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ben sizin liderlerinizin yerine geçemem. Sadece destek olurum" dedi.

"Devrim davet edilmez"

"Lübnan demokrasisinin garantörü olmamı istiyorsunuz ama ben ülkenizin iç işlerine karışamam" diyen Macron, "Bu değişim benden değil sizden gelecek. Devrim davet edilmez. Değişim için gereken aydınlık sizde var, sizden gelecek, benden değil" şeklinde konuştu. Gazetecilerin, "Reformu engelleyen liderlere ceza uygulanır mı" sorunu cevaplayan Macron, "Ceza uygulanmaz diye bir şey yok ama öncelikli isteğim bu değil. Biz istiyoruz ki herkes anlaşmada mutabık olsun" ifadelerini kullandı.

"Hizbullah'ın arkasında Lübnanlılar var"

"Hizbullah ile nasıl anlaşabilirsiniz" sorusunu soran gazeteciye yanıt veren Macron, "Onları ben getirmedim, ben seçmedim, siz seçtiniz, onların arkasında Lübnanlılar var. Ben onları görmezden gelemem. "Madem Lübnan'ı seviyorlar o zaman ülkenin sorunlarını çözsünler" şeklinde konuştu.

Yardımların dağıtımına değinen Macron, bunun için Birleşmiş Milletler ile Dünya Bankasının yardımları koordine edeceğini ve Fransa'nın da destek olacağını duyurdu.

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: '4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm Güncel
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi Güncel
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı Magazin
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim 3. Sayfa
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi Spor
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi Güncel
Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü: Koronavirüs testleri için kullanılan kitler arızalı çıktı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü: Koronavirüs testleri için kullanılan kitler arızalı çıktı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı
Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi
Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi
Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müjde Ar Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Beyrut Lübnan Beşiktaş
Şu an buradasınız: - Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "4 Ağustos umutsuzluğa çarpan bir yıldırım gibiydi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 00:10:58. #1.15#
title