Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3 hafta sonra yeniden Lübnan'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından ziyaret ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3 hafta sonra ikinci ziyareti gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından ziyaret ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3 hafta sonra ikinci ziyareti gerçekleştirdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye giden ilk siyasi lider olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 hafta sonra yeniden Beyrut'u ziyaret etti. Macron, başkentte Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından karşılandı. Macron havalimanında yaptığı açıklamada, "6 Ağustos'ta söz verdiğim gibi tekrar Beyrut'a gelmekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

9 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler (BM) ve Fransa önderliğinde Lübnan'a yardım için uluslararası bir konferans düzenlediklerini hatırlatan Macron, yarın patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini dile getirdi. Macron, sağlık, eğitim ve kentin tekrar inşası üzerine projeler paylaşacağını açıkladı. Lübnan'ın 100. yılı vesilesiyle de Beyrut'u ziyaret ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'ın siyasi durumunu inceleyeceklerini aktardı. Macron, siyasi gelişmeleri ülkenin iç işlerine müdahale etmeden ve egemenliğine dokunmadan fakat gereksinimlerden de ödün vermeden takip edeceğini vurguladı. "Lübnan'da başbakan seçimini onaylamak veya karşı çıkmak kesinlikle bana düşmez. Bu Lübnan'ın egemenlik meselesi, ama Lübnan halkına hizmet edecek reformların yapılacağından emin olmak istiyorum" ifadelerini kullanan Fransız Cumhurbaşkanı, reformların yapılmasına Fransa'nın da destek verebilmesi adına bunun gerekli olduğunu aktardı. - BEYRUT

Kaynak: İHA