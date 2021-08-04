Fransa Cumhurbaşkanı, Lübnanlı siyasileri çıkarlarını her şeyin üstüne koymakla suçladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnanlı liderleri çıkarlarını her şeyin üstüne koyup, hükümet kurulmasını ve reformların uygulanmasını önlemekle suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnanlı liderleri çıkarlarını her şeyin üstüne koyup, hükümet kurulmasını ve reformların uygulanmasını önlemekle suçladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, çevrim içi video konferans yöntemiyle düzenlenen Lübnan'a uluslararası destek konferansına başkanlık etti.

Macron, konuşmasında Lübnan'a doğrudan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla halka ulaşacak şekilde 12 ay içinde 100 milyon avroluk yardım yapılacağını belirtti.

Ağustosta Lübnan'a 500 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderileceğini ifade eden Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve siyasi sınıfına seslenmek istediğini, bugün yaşanan krizin, kişisel ve toplu iflasların gerekçesiz işlevsizliklerin sonucu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Macron, "Tüm Lübnan siyasi sınıfı, kişisel ve partizan çıkarlarını her şeyin, halkın çıkarlarının üstüne koyarak krizi daha da ağırlaştırmaktan çekinmedi." ifadesini kullandı.

Lübnanlı siyasilerin, yatırımlar karşılığı yapmayı taahhüt ettikleri reformları gerçekleştirmediğini söyleyen Macron, Lübnan'da önceliğin halka hizmet için en acil reformları uygulayacak bir hükümet kurulması olduğunu dile getirdi.

"Lübnanlı liderler çürümeden medet umuyor"

Macron, Lübnan siyasilerine açık çek verilmediğini, Fransa'nın Lübnan'a karşı cömertliğinin karşılıksız olmadığını, reform beklentilerinin gerçekleşmesini takip edeceklerini ifade etti.

"Lübnanlı liderler çürümeden medet umuyor gibi görünüyor. Bence bu tarihi ve ahlaki bir hata." diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uluslararası toplumun halkın yanında durmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

Macron, Avrupalı partnerleriyle Lübnan'a yönelik yaptırım rejimi oluşturduklarını hatırlatarak, hükümet kurulması, reformların uygulanması ve Beyrut Limanı'ndaki patlamanın araştırmasında aksaklıklar olması halinde yaptırımların uygulanması konusunda kararlılıklarından şüphe duyulmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru