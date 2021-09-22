Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Joe Biden telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Haberler
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Joe Biden telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Joe Biden telefon görüşmesi gerçekleştirdi

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden yaptıkları telefon görüşmesi sonrası "müttefikler arasında açık istişarelerin" krizden kaçınabileceği konusunda hemfikir oldukları açıklarken, Fransız Büyükelçisinin gelecek hafta ABD'ye döneceği bildirildi.

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden yaptıkları telefon görüşmesi sonrası "müttefikler arasında açık istişarelerin" krizden kaçınabileceği konusunda hemfikir oldukları açıklarken, Fransız Büyükelçisinin gelecek hafta ABD'ye döneceği bildirildi.

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Haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Joe Biden telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Haberler
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