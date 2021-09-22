Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Joe Biden telefon görüşmesi gerçekleştirdi
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden yaptıkları telefon görüşmesi sonrası "müttefikler arasında açık istişarelerin" krizden kaçınabileceği konusunda hemfikir oldukları açıklarken, Fransız Büyükelçisinin gelecek hafta ABD'ye döneceği bildirildi.
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden yaptıkları telefon görüşmesi sonrası "müttefikler arasında açık istişarelerin" krizden kaçınabileceği konusunda hemfikir oldukları açıklarken, Fransız Büyükelçisinin gelecek hafta ABD'ye döneceği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri