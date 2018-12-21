IHAAW100119-SIY/21-12-2018

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya tehlikesine karşı ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir AB ordusu kurulması önerisine birçok ülkeden çeşitli tepkiler geldi. Konuya ilişkin Türk yetkililer, "AB ordusu kurulsun demekle AB ordusu kurulmaz. Türkiye'siz ve NATO'suz bu mümkün değil" dedi. 21.12.2018 10: 01: 19 TSI

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Kaynak: İHA