Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına karşılık ABD Başkanı Donald Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" dedi.
03.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:44
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına karşılık ABD Başkanı Donald Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" dedi. - LONDRA
Kaynak: İHA