Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa'nın son haftalarda birleştiğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa'nın son haftalarda birleştiğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa'nın son haftalarda birleştiğini açıkladı. - PARİS
İhlas Haber Ajansı - Politika