Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa'nın son haftalarda birleştiğini açıkladı. - Haberler

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa'nın son haftalarda birleştiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa'nın son haftalarda birleştiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa'nın son haftalarda birleştiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa'nın son haftalarda birleştiğini açıkladı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Politika

cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Rusya, Politika, Haberler

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