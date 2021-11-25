Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İtalya'da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret için geldiği Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.

Macron, Roma'daki temaslarına cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de İtalyan mevkidaşıyla görüşerek başladı.

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, güçlendirilmiş ikili iş birliği anlaşmasını imzalamak üzere Roma'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Söz konusu anlaşma, İtalyan ve Fransız heyetlerin hazır bulunmasıyla yarın sabah Quirinale Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Macron ile Başbakan Draghi arasında imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Macron daha sonra başbakanlık sarayı Chigi'ye geçerek, burada Draghi ile bir araya geldi. Bu görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

İtalyan basınında, İtalya ve Fransa arasında imzalanacak anlaşmayı Fransa'nın 1963'te Almanya ile yaptığı anlaşmayla karşılaştıran yorumlar yer aldı.

Anlaşmayla iki ülke arasında pek çok alanda iş birliğini güçlendirmenin ve daha önce anlaşmazlıklara yol açan konularda bir daha sorun yaşanmaması için mekanizmalar oluşturmanın hedeflendiği kaydedildi.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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