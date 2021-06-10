Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2014 yılından bu yana Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında devam eden Barkhane...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2014 yılından bu yana Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında devam eden Barkhane Operasyonu'nun sona ereceğini duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2014 yılından bu yana Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında devam eden Barkhane Operasyonu'nun sona ereceğini duyurdu. - PARİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı