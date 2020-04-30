Fransa, Covid-19 sürecinde yalan haberle mücadele için internet sitesi kurdu
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Fransa, Covid-19 sürecinde yalan haberle mücadele için internet sitesi kurdu

Fransa, Covid-19 sürecinde yalan haberle mücadele için internet sitesi kurdu
30.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:05

Fransız hükümeti, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgını sırasında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeyi amaçlayan bir internet sitesi kurdu.

Fransız hükümeti, Covid-19 salgını sırasında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeyi amaçlayan bir internet sitesi kurdu.

Hükümet sözcüsü Sibeth Ndiaye perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Covid-19 krizi yalan haberlerin yayılmasına uygun zemin hazırlıyor. Güvenilir ve doğrulanmış bilgi kaynaklarına her zamankinden daha çok başvurmak gerekiyor. Fransız hükümeti artık bu amaca hizmet eden özel bir alan sunuyor" ifadeleriyle yeni internet sitesini tanıttı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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