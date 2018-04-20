Fransa Cezayirli İmamı Sınır Dışı Etti

Fransa, Cezayirli bir imamı, aşırı ve kışkırtıcı radikal söylemlerinden dolayı sınır dışı etti.

Fransa'nın Marsilya kentindeki bir camide görevli imam El Hadi Doudi'nin, verdiği vaazlardan dolayı Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından sınır dışı edilmesini kararlaştırmıştı.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın Selefi imamı sınır dışı etme kararı, El Hadi Doudi'nin avukatı Nabil Boudi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yaptığı itiraz üzerine askıya alınmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise askıya aldığı sınır dışı edilme kararanı dün onayladığını açıkladı.

Marsilya kentinin merkezindeki As-Sunna adlı camiinin imamı olan 63 yaşındaki El Hadi Doudi, verdiği vaazlarda kullandığı radikal söylemleri nedeniyle eleştirilmişti. Fransa İçişleri Bakanlığı, Doudi'nin vaazlarında kadınlar, Yahudiler ve Şiiler gibi belirli gruplara karşı ayrımcılık, nefret ve şiddet içeren sözler sarf etmesini kasıtlı tahrik olarak nitelendirmişti.

Fransa İçişleri Bakanlığı, 11 Aralık 2017 tarihinde, As-Sunna camisi için altı aylık bir kapatma kararı vermiş, bu geçici kapatma kararı 31 Ocak 2017 günü Devlet Konseyi tarafından onaylamıştı. Sınır dışı kararı verilen imam El Hadi Doudi, söylemlerinde ayrıca Yahudileri kirli, maymun ve domuzlara benzettiği ifade edilmişti.

İmam El Hadi Doudi'nin verdiği vaazlar arasından Ocak 2013 ile Eylül 2017 tarihleri arasında okuduğu 25 hutbeyi istihbarat servislerinin analiz ettiği belirtilirken, imamın avukatı Boudi, müvekkilinin işkence veya "insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele" ye maruz kaldığını belirtmişti. Avukat, Doudi'nin camisinin kapatıldığını ifade etmişti. Avukat, Salı günü, AİHM'den önce Cezayir'e sürüleceğini düşündüğü müvekkilinin işkence veya "insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele" ye uğrama riskini çağıran bir temyiz başvurusunda bulunmasına rağmen, Avrupalı hakimler Perşembe günü imamın sınır dışı edilmesi kararını verdi. - PARİS