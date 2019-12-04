Fransa: Çalışanlar, hükümetin emeklilik reformunu protesto için sınırsız greve gidiyor

04.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:13

Fransa'da çalışanlar, yarından itibaren hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız greve gidecek.



İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 245 gösteri ve yürüyüş düzenlenmesi için izin alındığını duyurdu. Başkent Paris'te Gare de l'Est tren garında toplanacak eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüyecek. Euronews.com'da Görüntüle