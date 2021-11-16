FRANSA BÜYÜKELÇİSİNDEN ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Çeşitli temaslarda bulunmak için Eskişehir'e gelen Fransa Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Fransa Büyükelçisi Herve Magro, eşi Maria Magro ve beraberindeki büyükelçilik temsilcilerini makamında ağırladı. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, çevreci tutumu ile tanınan Büyükelçi Herve Magro ile Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği çevre koruma projelerini paylaştı. Doğal çevrenin ve yeşilin korunması için Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi gibi projelerle Eskişehir'in doğasını korumak için çalıştıklarını belirten Büyükerşen, Cities Race To Zero (Şehirler Sıfıra Yarışıyor) Projesi'nde de belediye olarak taraf olduklarını ve Eskişehir'in sıfır karbon üretimi için çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Büyükelçi Herve Magro ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin iklim ve çevre çalışmalarından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bu konularda işbirliğine her zaman açık olduklarını sözlerine ekledi. Büyükelçi Magro, Eskişehir ile sadece çevre koruma çalışmalarında değil aynı zamanda kültür ve sanat çalışmalarında da bulunacaklarını sözlerine ekleyerek, Fransa Büyükelçiliğinin 2022 yılında Eskişehir'de üç ayrı sergi gerçekleştireceğinin müjdesini verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet