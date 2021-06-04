Fransa Büyükelçisi Magro'dan Genel Müdür Dalkıran'a Ziyaret

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve beraberindeki heyet Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran'ı makamında ziyaret etti.