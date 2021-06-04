Fransa Büyükelçisi Magro'dan Genel Müdür Dalkıran'a Ziyaret
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve beraberindeki heyet Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran'ı makamında ziyaret etti.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve beraberindeki heyet Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, iki ülke arasında eğitime ilişkin devam eden projeler ve ileriye dönük yapılabilecek çalışmalar ele alındı.
Kaynak: Habermetre