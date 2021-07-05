Fransa Büyükelçisi Magro, Başkan Gürün'ü ziyaret etti
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Fransa Büyükelçisi Magro, Başkan Gürün'ü ziyaret etti

Fransa Büyükelçisi Magro, Başkan Gürün'ü ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hafta sonu Muğla'ya gelen Fransa Büyükelçisi Hervé Magro ve Müsteşar Daniel Galiserries, başkan Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Hafta sonu Muğla'ya gelen Fransa Büyükelçisi Hervé Magro ve Müsteşar Daniel Galiserries, başkan Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti. Ziyarette Muğla ve Muğla'ya yapılan çalışmalar hakkında bilgi vere Dr. Osman Gürün "Sayın büyükelçimizin ziyaretinden büyük memnuniyet duydum. Kendisiyle Muğla'mız ve yapılabilecek işbirliği hakkında bir konuşma yaptık. Ziyaretleri için büyükelçimiz ve müsteşarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Fransa Büyükelçisi Hervé Magro ise "Tarım, doğa ve kültür mirası zengini güzel Muğla'yı tekrar görmekten büyük memnuniyet duydum. Daha önce gelmiştim fakat Başkan Gürün ile tanışma fırsatımız olmamıştı. Bugünkü ziyaretten ve kendisiyle tanışmaktan büyük mutluluk duydum. Ev sahipliği ve misafirperverliği için kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Fransa Büyükelçisi Hervé Magro ve Müsteşar Daniel Galiserries, Başkan Dr. Osman Gürün ile görüşmesinin ardından Muğla'da ziyaretlerine devam etti. - MUĞLA

Fransa Büyükelçisi Magro, Başkan Gürün'ü ziyaret etti
Fransa Büyükelçisi Magro, Başkan Gürün'ü ziyaret etti
Fransa Büyükelçisi Magro, Başkan Gürün'ü ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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