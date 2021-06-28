Fransa Büyükelçiliği'nin "kadın hakları" proje çağrısı sonuçlandı
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Fransa Büyükelçiliği'nin "kadın hakları" proje çağrısı sonuçlandı

Fransa Büyükelçiliği'nin 'kadın hakları' proje çağrısı sonuçlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Fransa, kadın - erkek eşitliği için Fransa'nın Uluslararası Stratejisi ve "cinsiyetler arasında eşitlik" Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5 uyarınca, kadın ve erkek arasındaki eşitliği diplomatik eyleminin bir önceliği haline getirdi.

Bu taahhüt, özellikle Fransa ve Meksika tarafından ortaklaşa düzenlenen Nesil Eşitlik Forumu'nun 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Paris'te düzenlenmesiyle gerçekleştirilecektir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Türk sivil toplumuna desteğimizi genişletmeyi amaçlayan bir yaklaşımla, işbirliği içinde olduğumuz derneklere sürekli desteğe ek olarak, kadın hakları konusunda bir proje çağrısı başlatmaya karar verdik. Bu çağrı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Büyükelçi Hervé Magro tarafından başlatıldı.

Toplam 86 adet yüksek kaliteli başvuru dosyası aldığımız bu proje çağrısı büyük bir başarıydı. Jürimiz, projelerını gerçekleştirmek üzere 30 bin avroluk bütçeyi paylaşacak 4 sivil toplum kuruluşunu seçti.

Kazanan projeler:

•Uçan Süpürge Vakfı, genç hukukçuları hukukta toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitmeyi amaçlayan projeleri için;

•Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, çizgi film ve kitaplar aracılığıyla çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılık kazandırmayı amaçlayan projeleri için;

•Konuşmamız Gerek Derneği, hassas kitlelere adet döngüsü ve hijyenik koruma hakkında güvenilir bilgi sağlamayı amaçlayan projeleri ile;

•İzmir Kadın Dayanışma Derneği, ayrımcılık ve şiddet mağduru kadınlara psikolojik ve hukuki yardım sağlamayı amaçlayan projeleri ile Fransa Büyükelçiliği Kadın Hakları proje çağrısında seçilmişlerdir.

Projeler, Mathilde Grammont (Fransa Büyükelçiliği), Raphaël Martinez (Fransa Büyükelçiliği ve Institut français Türkiye), Romain Lachambre (Fransa Büyükelçiliği), Pınar Çorlu (Institut français Türkiye) ve Bérénice Kafui Schramm'dan (Bahçeşehir Üniversitesi) oluşan jüri tarafından değerlendirilmiştir.

Seçim kriterleri, temanın uygunluğu, proje hedefleri, güç ve sürdürülebilirlik, uygulanabilirlik, görünürlük ve etki kapsamı olarak belirlendi .

Kazananları tebrik eder, aynı zamanda çok çeşitli ve kaliteli projelerle bu proje çağrısına katılan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Kadın-erkek eşitliği alanında çalışan tüm kuruluşları bir sonraki proje çağrımızda bize yeni projeler sunmaya davet ediyoruz.

Kaynak: Bültenler

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