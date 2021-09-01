Fransa - Bosna Hersek maçı ne zaman, hangi kanalda? Fransa - Bosna Hersek maçı şifresiz mi? Fransa - Bosna Hersek maçı hakemi kim?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Fransa - Bosna Hersek bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fransa - Bosna Hersek maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.