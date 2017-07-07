Fransa Bisiklet Turu'nun 7. Etabı Tamamlandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 7. etabını, Quick-Step Floors takımının Alman sporcusu Marcel Kittel kazandı.



Fransa'nın Troyes ile Nuits-Saint-Georges yerel idareleri arasındaki 213,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun yedinci etabında, 5 saat 3 dakika 18 saniyelik derecesiyle Quick-Step Floors takımından Kittel üst üste ikinci, tur genelinde ise üçüncü etap zaferini yaşadı.



Dimension Data takımından Norveçli sporcu Edvald Boasson Hagen ikinci, Sunweb ekibinden Avustralyalı Michael Matthews ise



üçüncü oldu.



Turun sekizinci etabı, Dole ile Station des rousses yerel idareleri arasındaki 187,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.



İSTANBUL / DHA