Fransa Bisiklet Turu'nda Günün Birincisi Kittel Oldu

Fransa Bisiklet Turu'nun altıncı etabını, Quick-Step Floors takımının Alman sporcusu Marcel Kittel kazandı.



Fransa'nın Vesoul ile Troyes yerel idareleri arasındaki 216 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun altıncı etabında, 5 saat 5 dakika 34 saniyelik derecesiyle Quick-Step Floors takımından Kittel, ikinci etap zaferini yaşadı.



FDJ takımından Fransız sporcu Arnaud Demare ikinci, Lotto Soudal ekibinden Alman Andre Greipel ise üçüncü oldu aldı.



Turun yedinci etabı, Troyes ile Nuits-Saint-Georges yerel idareleri arasındaki 213,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.



İSTANBUL / DHA