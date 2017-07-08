Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun sekizinci etabını, Direct Energie takımının Fransız sporcusu Lilian Calmejane kazandı.





Fransa'nın Dole ile Station des rousses yerel idareleri arasındaki 187,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun sekizinci etabında, 4 saat 30 dakika 29 saniyelik derecesiyle Direct Energie takımından Calmejane kariyerinin ilk etap zaferini yaşadı.





Yarışta Lotto NL takımından Hollandalı sporcu Robert Gesink 37 saniye farkla ikinci, Wanty ekibinden Fransız Guillaume Martine ise liderin 50 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.





Kariyerinde daha önce 3 kez Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Froome, toplamda 33 saat 19 dakika 10 saniyelik derecesiyle genel klasmanda liderliğini korudu.





Turun dokuzuncu etabı, Nantua - Chambery yerel idareleri arasındaki 181,5 kilometrelik dağlık parkurda yarın koşulacak.





Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.