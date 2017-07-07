Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun yedinci etabını, Quick-Step Floors takımının Alman sporcusu Marcel Kittel kazandı.





Fransa'nın Troyes ile Nuits-Saint-Georges yerel idareleri arasındaki 213,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun yedinci etabında, 5 saat 3 dakika 18 saniyelik derecesiyle Quick-Step Floors takımından Kittel üst üste ikinci, tur genelinde ise üçüncü etap zaferini yaşadı.





Yarışta Dimension Data takımından Norveçli sporcu Edvald Boasson Hagen fotofiniş farkıyla ikinci, Sunweb ekibinden Avustralyalı Michael Matthews ise üçüncü sırayı aldı.





Kariyerinde daha önce 3 kez Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Froome, toplamda 28 saat 47 dakika 51 saniyelik derecesiyle genel klasmanda liderliğini korudu.



Turun sekizinci etabı, Dole ile Station des rousses yerel idareleri arasındaki 187,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.



Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.