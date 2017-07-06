Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun altıncı etabını, Quick-Step Floors takımının Alman sporcusu Marcel Kittel kazandı.



Fransa'nın Vesoul ile Troyes yerel idareleri arasındaki 216 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun altıncı etabında, 5 saat 5 dakika 34 saniyelik derecesiyle Quick-Step Floors takımından Kittel, ikinci etap zaferini yaşadı.



Yarışta FDJ takımından Fransız sporcu Arnaud Demare ikinci, Lotto Soudal ekibinden Alman Andre Greipel ise üçüncü sırayı aldı.



Kariyerinde daha önce 3 kez Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Froome, toplamda 23 saat 44 dakika 33 saniyelik derecesiyle genel klasmanda liderliğini sürdürdü.



Turun yedinci etabı, Troyes ile Nuits-Saint-Georges yerel idareleri arasındaki 213,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.



Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.