Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) açılış etabını, Sky takımının Büyük Britanyalı sporcusu Geraint Thomas kazandı.





104. Fransa Bisiklet Turu'nun Almanya'nın Düsseldorf kentindeki 14 kilometrelik parkurda bireysel zamana karşı düzenlenen ilk etabında, 16 dakika 4 saniyelik derecesiyle Sky takımından Büyük Britanyalı Geraint Thomas birinciliği elde etti.





İlk etapta BMC Racing takımından İsviçreli Stefan Kueng ikinci, Sky ekibinden Belaruslu Vasili Kiryienka ise üçüncü sırayı aldı.





Bu sonuçlarla Thomas, genel klasmanda birinciliğe yerleşerek kariyerinde ilk kez sarı mayonun sahibi oldu.



Turun 2. etabı, Düsseldorf ile Belçika'nın Liege kenti arasındaki 203,5 kilometrelik düzlük parkurda yarın koşulacak.





Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.