Fransa Bisiklet Turu: 9. etaba doğru
PKK'lı teröristler konvoya saldırdı: 4 ölü, 1 yaralı
Erdoğan, darbe sevici gazeteciye ayar verdi: Destekçisin!
Erdoğan "kaytardı"yı duyunca gurbetçi muhabiri fena haşladı
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Kırık Türkçesi'yle Demirtaş'ı soran Kürt gazeteciye cevap: Teröristtir
Zengin Rus çocukları uslanmıyor! Neredeyse çırılçıplak
Yine Ebru yine sansasyonel itiraflar: Bir kadına aşık olabilirim
Boşanma dedikodularını bitirecek açıklama, Murat'tan geldi
15 Temmuz şehidinin mevlidi öncesi köy konağını yağmaladılar
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