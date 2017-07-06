Fransa Bisiklet Turu: 6. etaba doğru
Erdoğan çok net konuştu: Terörle işbirliği yapıyor ve sözüne inanılmaz
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