Fransa Bisiklet Turu
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Fransa Bisiklet Turu

Fransa Bisiklet Turu
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 18. etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar ilk sırada bitirdi.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 18. etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar ilk sırada bitirdi.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Pau-Luz Ardiden arasındaki 129,7 kilometrelik 18. etabında Pogacar, 3 saat 33 dakika 45 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Etabı, Jumbo-Visma ekibinden Danimarkalı Jonas Vingegaard ikinci, Ineos Grenadiers'ın Ekvadorlu sporcusu Richard Carapaz ise üçüncü sırada tamamladı.

Genel klasmanda 75 saat 2 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Pogacar, bu sezon 3. etap zaferine ulaşarak sarı mayoyu korudu. Etabı ilk 3'te tamamlayan bisikletçilerden Vingegaard 5 dakika 45 saniye, Carapaz ise 5 dakika 51 saniye farkla genel klasmanda lideri takibini sürdürdü.

Organizasyon, Mourenx-Libourne yerel yönetimleri arasındaki 207 kilometrelik 19. etapla yarın devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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