Fransa Bisiklet Turu
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Fransa Bisiklet Turu

Fransa Bisiklet Turu
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 16. etabını, Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı sporcusu Patrick Konrad ilk sırada bitirdi.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 16. etabını, Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı sporcusu Patrick Konrad ilk sırada bitirdi.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Pas de la Case ile Saint-Gaudens arasındaki 169 kilometrelik 16. etabında Konrad, 4 saat 1 dakika 59 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Etabı, Bahrain Victorious ekibinden İtalyan Sonny Colbrelli ikinci, BikeExchange'in Avustralyalı sporcusu Michael Matthews ise üçüncü sırada tamamladı.

Genel klasmanda 66 saat 23 dakika 6 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu BAE Emirates takımından Sloven bisikletçi Tadej Pogacar, sarı mayoyu korudu.

Organizasyon, Fransa'nın Muret ile Saint-Lary-Soulan Col du Portet bölgeleri arasındaki 178,4 kilometrelik 17. etapla yarın devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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