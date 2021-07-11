Fransa Bisiklet Turu
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Fransa Bisiklet Turu

Fransa Bisiklet Turu
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 15. etabını, Jumbo-Visma takımının ABD'li sporcusu Sepp Kuss ilk sırada bitirdi.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 15. etabını, Jumbo-Visma takımının ABD'li sporcusu Sepp Kuss ilk sırada bitirdi.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Ceret ile Andorra la Vella arasındaki 191,3 kilometrelik 15. etabında Kuss, 5 saat 12 dakika 6 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Etabı, Movistar ekibinden İspanyol Alejandro Valverde ikinci, Bahrain Victorious'un Hollandalı sporcusu Wouter Poels ise üçüncü sırada tamamladı.

Genel klasmanda 62 saat 7 dakika 18 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), sarı mayoyu korudu.

Organizasyon, bir günlük dinlenme arasının ardından Pas de la Case ile Saint-Gaudens yerel yönetimleri arasındaki 169 kilometrelik 16. etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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