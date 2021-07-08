Fransa Bisiklet Turu
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Fransa Bisiklet Turu

Fransa Bisiklet Turu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 12. etabını, Bora-Hansgrohe takımının Alman sporcusu Nils Politt kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 12. etabını, Bora-Hansgrohe takımının Alman sporcusu Nils Politt kazandı.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Saint-Paul-Trois-Chateaux ile Nimes yerel idareleri arasındaki 159,4 kilometrelik 12. etabında Politt, 3 saat 22 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Etabı Movistar takımından İspanyol Imanol Erviti ikinci, Lotto Boudal takımının Avustralyalı sporcusu Harrison Sweeny ise üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda 47 saat 22 dakika 43 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), sarı mayoyu korudu.

Nippo takımının Kolombiyalı sporcusu Rigoberto Uran liderin 5 dakika 18 saniye gerisinde ikinci, Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard 5 dakika 32 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyon, yarın Nimes ile Carcassonne yerel idareleri arasındaki 219,9 kilometrelik 13. etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Sagan, turdan çekildi

Kariyerinde üç dünya şampiyonluğu bulunan Slovak sporcu Peter Sagan, sakatlığı nedeniyle Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi.

31 yaşındaki bisikletçi, yaptığı açıklamada, "Sprint aşamasında dizimi incittim. Dünkü etabı bitirdim ancak çok ağrım vardı. Sabah çok zor kalkabildim." ifadelerini kullandı.

Sagan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılıp katılmayacağı konusunda emin olmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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