Fransa Bisiklet Turu
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Fransa Bisiklet Turu

Fransa Bisiklet Turu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 11. etabını, Jumbo-Visma takımının Belçikalı sporcusu Wout van Aert kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 11. etabını, Jumbo-Visma takımının Belçikalı sporcusu Wout van Aert kazandı.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Sorgues ile Malaucene yerel idareleri arasındaki 198,9 kilometrelik 11. etabında Van Aert, 5 saat 17 dakika 43 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Etabı Trek-Segafredo takımının Fransız sporcusu Kenny Elissonde ikinci, aynı takımdan Hollandalı Bauke Mollema ise üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda 43 saat 44 dakika 38 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), sarı mayoyu korudu.

Nippo takımının Kolombiyalı sporcusu Rigoberto Uran liderin 5 dakika 18 saniye gerisinde ikinci, Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard 5 dakika 32 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyon, yarın Saint-Paul-Trois-Chateaux ile Nimes yerel idareleri arasındaki 159,4 kilometrelik 12. etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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