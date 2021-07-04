Fransa Bisiklet Turu
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Fransa Bisiklet Turu

Fransa Bisiklet Turu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 9. etabını, AG2R Citroen takımının Avustralyalı sporcusu Ben O'Connor kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 9. etabını, AG2R Citroen takımının Avustralyalı sporcusu Ben O'Connor kazandı.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Cluses ile Tignes yerel idareleri arasındaki 144,9 kilometrelik 9. etabında O'Connor, 4 saat 26 dakika 43 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Etabı Ouick Step takımından İtalyan Mattia Cattaneo ikinci, Bahrain Victorious takımının İtalyan sporcusu Sonny Colbrelli üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda 34 saat 11 dakika 10 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), sarı mayoyu korudu. Ben O'Connor, genel klasmanda liderin 2 dakika 1 saniye arkasında ikinci, Nippo takımının Kolombiyalı sporcusu Rigoberto Uran ise liderin 5 dakika 18 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyon, salı günü Albertville ile Valence yerel idareleri arasındaki 190,7 kilometrelik 10. etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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