Fransa Bisiklet Turu
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Fransa Bisiklet Turu

Fransa Bisiklet Turu
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 7. etabını, Bahreyn Victorious takımının Sloven sporcusu Matej Mohoric kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 7. etabını, Bahreyn Victorious takımının Sloven sporcusu Matej Mohoric kazandı.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Vierzon ile Le Creusot yerel idareleri arasındaki 249,1 kilometrelik 7. etabında Mohoric, 5 saat 28 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Tepe etabını, Trek-Segafredo takımının Belçikalı bisikletçisi Jasper Stuyven ikinci, EF Education-Nippo ekibinden Danimarkalı Magnus Cort Nielsen ise üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda 25 saat 39 dakika 17 saniyelik süreye ulaşan Alpecin-Fenix'ten Hollandalı Mathieu van der Poel, ikinci etapta ele geçirdiği sarı mayoyu korudu. Jumbo-Visma'nın Belçikalı sporcusu Wout van Aert, genel klasmanda liderin 30 saniye arkasında ikinci sırada yer aldı. Turun geçen yılki şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates) ise liderin 3 dakika 43 saniye gerisine düştü.

Organizasyon, yarın Oyonnax ile Le Grand-Bornand yerel idareleri arasındaki 150,8 kilometre mesafeli dağlık 8. etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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