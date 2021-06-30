Fransa Bisiklet Turu
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 5. etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 5. etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.
Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Change yerel idaresi ile Laval kenti arasındaki 27,2 kilometrelik 5. etabında Pogacar, 32 dakikalık derecesiyle birinciliğe ulaştı.
Bireysel zamana karşı etabı Groupama-FDJ takımının İsviçreli bisikletçisi Stefan Küng ikinci, Jumbo-Visma ekibinden Danimarkalı Jonas Vingegaard ise üçüncü sırada bitirdi.
Genel klasmanda 16 saat 51 dakika 41 saniyelik süreye ulaşan Alpecin-Fenix'ten Hollandalı Mathieu van der Poel, ikinci etapta ele geçirdiği sarı mayoyu korudu. Turda geçen yılın şampiyonu Pogacar, genel klasmanda liderle arasındaki farkı 8 saniyeye indirdi.
Organizasyon, yarın Tours şehriyle Chateauroux yerel idaresi arasındaki 160,2 kilometrelik 6. etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan