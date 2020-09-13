Fransa Bisiklet Turu
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Fransa Bisiklet Turu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 15. etabını, UAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.

Fransa Bisiklet Turu
13.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:40

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 15. etabını, UAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabı, Lyon ile Grand Colombier arasındaki 174,5 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 4 saat 34 dakika 13 saniyelik derecesiyle ilk sırada geçen Pogacar, etabı birinci sırada bitirdi.

Dağlık etabı, Jumbo-Visma takımından Sloven sporcu Primoz Roglic ikinci, Trek-Segafredo'dan Avustralyalı bisikletçi Richie Porte üçüncü sırada tamamladı.

Primoz Roglic, toplamda 65 saat 37 dakika 7 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, bir günlük aranın ardından 15 Eylül'de La Tour-du-Pin ile Villard-de-Lans arasındaki 164 kilometreden oluşan dağ etabıyla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

Kaynak: AA

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