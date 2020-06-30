"Fransa bir darbeciyi destekliyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa bir darbeciyi destekliyor, bizim tüm ilişkilerimiz şeffaf anlaşmalar çerçevesinde.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa bir darbeciyi destekliyor, bizim tüm ilişkilerimiz şeffaf anlaşmalar çerçevesinde. Peki Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır, sorduğunuz zaman da Hafter'e silah vermediğini, destek vermediğini söylüyor ama tüm gerçekler, raporlar ortada. Dolayısıyla hangisi daha tehlikeli? Kimin oradaki mevcudiyeti daha riskli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın tutumunu eleştirerek, "Fransa bir darbeciyi destekliyor, bizim tüm ilişkilerimiz şeffaf anlaşmalar çerçevesinde. Peki Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır, sorduğunuz zaman da Hafter'e silah vermediğini, destek vermediğini söylüyor ama tüm gerçekler, raporlar ortada. Dolayısıyla hangisi daha tehlikeli. Kimin oradaki mevcudiyeti daha riskli? Fransa'nın. AB üyesi birçok ülke de bundan rahatsız. Pandemi sonrası AB fonlarını almak istiyorlar tabi ki ihtiyaçları var alacaklar ama bundan dolayı seslerini çıkaramıyor" diye konuştu.

"BİZ RUSLARLA ŞU ANDA KARŞI TARAFTA GÖRÜNÜYOR OLSAK DA ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

NATO içinde de bir tartışmanın olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "NATO bir taraftan Rusya'yı tehdit olarak görüyor. Diğer taraftan; NATO müttefiki Fransa Rusya'nın oradaki mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor. Biz Ruslarla şu anda karşı tarafta görünüyor olsak da ateşkes için çalışıyoruz. Oradaki durumu daha kötüye götürmek için çalışmıyoruz. Yeni bir ateşkes anlaşması olur mu? Nasıl olacak diye Suriye'de yaptığımız gibi oturup konuşuyoruz. Bazen farklı taraflarda olmak avantaj ama tüm bunları yapıcı bir şekilde yapıyoruz. Macron ve Macron'un yönettiği veya yönetemediği Fransa şu anda bir sömürgeci anlayışla geçmişte tüm Afrika'yı istikrarsızlığa kavuşturduğu gibi 2011'de Libya'yı bombalayıp terk ettiği gibi şimdi de yıkıcı bir anlayışla Libya'da sadece kendi çıkarları ve emelleri için bulunuyor. Dolayısıyla esas sorgulanması, eleştirilmesi gereken Fransa'nın ama özellikle Macron'un tutumu ve politikalarıdır. Önce dürüst olsunlar, şeffaf olsunlar ondan sonra Türkiye'yi eleştirsinler. Türkiye'ye bu şekilde saldırmanın iç siyasetle de Macron'a bir faydası olmadığını kendisi de gördü. Umarım bundan da ders alır" dedi.

Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu Macar meslektaşıyla toplantısında Türkiye ve Macaristan'ın korona virüs salgını sırasında gereken dayanışmayı gösterdiğini vurguladı. "Dost kara günde belli olur" deyimini onların da kullandığını belirten Çavuşoğlu, Macarca "Bajban ismerszik meg a barat" karşılığını da söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA