Fransa Bileşik Pmı Ağustos'ta 55.1 Olarak Beklentinin Üzerinde Gerçekleşti

– Fransa Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos'ta 55.1 olarak gerçekleşti, beklenti 54.6 idi.

HIS Markit verilerine göre ayrıca, Fransa servis PMI'ı Temmuz'daki 54.9 düzeyinden Ağustos'ta 55.7'ye ve Fransa imalat PMI'ı ise Temmuz'daki 53.3 düzeyinden Ağustos'ta 53.7'ye yükseldi.

Özellikle servis ve imalat sektörlerinde görülen hızlı büyüme, PMI verilerinin son dört aydır düzenli olarak artmasına imkan tanıdı. Ayrıca iç piyasalardaki talep artışının yanında, ihracat siparişlerinde Ağustos'ta yeniden artış gözlemlendi. - İstanbul