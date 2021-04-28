Fransa, Benin Krallığı dönemine ait bronz heykellerin Nijerya'ya iadesi için iş birliği yapacak
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Fransa, Benin Krallığı dönemine ait bronz heykellerin Nijerya'ya iadesi için iş birliği yapacak

Fransa, Benin Krallığı dönemine ait bronz heykellerin Nijerya'ya iadesi için iş birliği yapacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Fransa'nın Benin Krallığı dönemine ait bronz heykellerin Nijerya'ya iadesi için iş birliği içinde olacağı bildirildi.

Fransa'nın Benin Krallığı dönemine ait bronz heykellerin Nijerya'ya iadesi için iş birliği içinde olacağı bildirildi.

Fransa'nın Abuja Büyükelçisi Jerome Pasquier ve beraberindeki heyeti, Nijerya'nın Benin Kralı Omo N'Oba Ewuare Ogidigan'a ziyaret etti.

Pasquier, burada yaptığı açıklamada, Fransa'nın Afrikalıların kültürel miraslarını geri almak için yürüttükleri çabaları desteklemeye kararlı olduğunu belirterek, Fransa hükümetinin Benin Krallığı dönemine ait yağmalanan bronz heykellerin Nijerya'ya iadesi için iş birliği içinde olacağını söyledi.

Fransa'nın Benin krallığının adam kaçırmaya karşı mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğini dile getiren Pasquier, "İnsan ticaretine karşı savaşta gösterdiğiniz çabadan dolayı sizi takdir ediyoruz." dedi.

İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi, geçen ay Benin Krallığı dönemine ait bronzdan Oba (kral) heykelini Nijerya'ya iade edeceğini açıklamıştı.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan Benin bronzları da dahil olmak üzere yüzlerce eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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