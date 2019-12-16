Fransa, Benin'e ait tarihi eserleri 2020'de iade edecek

16.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:56

Fransa'nın Benin'e ait 26 tarihi eseri 2020'den itibaren iade edeceği bildirildi.

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, Benin'in en büyük kenti Kotonu'da yaptığı açıklamada, Benin'e ait Fransa'da bulunan tarihi eserlerin iadesine 2020'de başlanacağını söyledi.

İade sürecinin 2021'in ilk aylarına kadar uzayabileceğini kaydeden Riester, Porto Novo yönetiminin eserlere ev sahipliği yapacak kurumları henüz belirlemediğini dile getirdi.

Benin'in UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Irenee Zevounou'ya göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ila 6 bin arasında eser bulunuyor.

Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mart 2018'de sömürge döneminden kalma Afrika menşeli tarihi eserleri iade edeceğini, ilk olarak Benin'den kaçırılan 26 eserin iadesinin sağlanacağını duyurmuştu.

Fransa, Senegal'in önde gelen dini liderlerinden Hacı Ömer Tall'a ait tarihi kılıcı da yakın zamanda iade etmişti.

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 tarihlerinde götürülmüş sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başkent Paris başta olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i, 300 yıl boyunca Fransa kontrolünde kalmıştı.

Kaynak: AA