Fransa, Benin'den kaçırılan tarihi eserleri iade etti

Fransa, Benin'den 19. yüzyılda kaçırılan ve başkent Paris'teki bir müzede sergilenen 26 tarihi eseri iade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ziyaretindeki Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile bir araya geldi. İki ülkenin kültür bakanları tarihi eserlerin Benin'e iadesi ve transferine ilişkin anlaşmaları imzaladı.

Macron, yaptığı açıklamada, eserlerin Benin'e iadesinin tarihi ve sembolik bir an olduğunu söyledi.

İki ülkenin kültür bakanlarının söz konusu anlaşmaları imzalamasının tarihi eserlerin Benin'e iadesi için son aşama olduğunu ifade eden Macron, uzun bir çalışmanın sonucunda bunun gerçekleşebildiğini aktardı.

Talon da eserlerin iadesi için Macron'a teşekkür ederek, "Benin halkının tamamı size minnettarlığını ifade ediyor." dedi.

26 tarihi eserin iadesinin sadece ilk adım olduğunu aktaran Talon, ülkede kalan diğer eserlerin de iade edilmesi gerektiğini, bu eserlerinin Benin'in ruhunu ifade ettiğini söyledi.

Benin, Ağustos 2016'da bu eserlerin iadesi için resmi talebini Fransa'ya iletmişti. Macron, Kasım 2017'de Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'ya gerçekleştirdiği ziyarette bu eserlerin iadesi sözünü vermişti.

Abomey Sarayı'ndan 1892'de kaçırılan ve Kral Behanzin'in hazinesinde yer alan 26 parça, 2003'ten beri Paris'teki Quai Branly-Jacques Chirac Müzesi'nde sergileniyordu.

Benin'in UNESCO Daimi Temsilciliğine göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ila 6 bin eser bulunuyor.

Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 döneminde kaçırılmış sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

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